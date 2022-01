Con respecto a su programa, el de Badalona no ha negado las dificultades que supone mantener un programa como el suyo en antena durante tanto tiempo. Pero Jorge Javier se muestra tranquilo ante esto y no cree que el ocaso de 'Sálvame' esté cerca, ni mucho menos. De hecho, el presentador no piensa dejar de luchar "por ese hueco que nos ha costado tantos años conseguir" y su intención es permanecer al pie del cañón todo el tiempo que pueda. "No me voy. Nunca dije que me iba. Es más, sí me quitaran Sálvame me quedaría huérfano", asevera.