José Ortega Cano recibe las cajas con las pertenencias de Rocío Jurado: "Ya están en casa"

Además de los comentados retratos de José Fernando y Gloria Camila, se desconoce el contenido de las cajas que podría haber enviado Rocío Carrasco a casa de Ortega Cano. No obstante, de lo que no cabe duda es que estos objetos tienen un gran valor sentimental para ellos, pues no dejan de ser parte de sus recuerdos familiares con la matriarca del clan. Sobre si se revelará o no el contenido íntegro de las mismas todavía es un misterio, aunque al menos los hijos y el que fuera marido de Rocío Jurado ya pueden hacer uso y disfrute de ellos.