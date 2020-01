Julián Muñoz se pronuncia sobre su relación con Isabel Pantoja: "Fui un descerebrado"

Abriéndose por completo, el expolítico ha confesado que se arrepiente de haber mantenido una relación con Isabel: “No me hubiera separado de Maite, fui un descerebrado. Eso no significa que el primer año no estuviera bien con Isabel", ha asegurado a la vez que ha destacado que se sentía “muy importante” por estar con una tonadillera del nivel de la Pantoja. “Quizá se enamoró de mi poder y yo de la parafernalia”, ha añadido en referencia a este tema.

En sus declaraciones, el ex de Isabel también ha querido pedir perdón por sus desencuentros con los medios, unos desencuentros que siempre serán recordados y sobre los que se ha hablado mucho en todo este tiempo. "Perdí la cabeza y pido perdón, no me he portado bien con la prensa. Me contagié de su agresividad contra la prensa", ha explicado.