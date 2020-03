Kiko Rivera dedica unas palabras a su padre: “Guíame siempre por el buen camino”

Kiko Rivera tiene una fecha marcada a fuego en el calendario. El exconcursante de ‘ GH DUO ’ recuerda cada mes de marzo el cumpleaños de su padre, Paquirri. Por este motivo, hoy ha subido una publicación en su cuenta de Instagram, donde ha querido dedicarle unas bonitas palabras. Un dura carta en la que el hijo de Isabel Pantoja ha mostrado todos sus sentimientos. El bonito gesto ha sido muy aplaudido por sus seguidores, que no han dudado en escribirle unos mensajes de apoyo.

“Papá hoy, como cada año, te echo un poquito más de menos”, ha empezado a redactar el hijo de Isabel Pantoja en una foto en la que posa el torero con un Kiko recién nacido en sus brazos. “No teníamos muchas fotos juntos… Fueron apenas 7 meses juntos, pero seguro que fueron maravillosos”, ha asegurado de una manera muy emotiva el ex gran hermano, que ha reconocido que al final se queda con ese instante que se ve en la foto, “el momento de un padre feliz al ver a su hijo”.

Los seguidores de Kiko Rivera, su gran apoyo en esta fecha

A pesar de que esta no es la primera vez que comparte fotografías con él en sus redes sociales, sus seguidores no han dudado en animar a Kiko en esta fecha tan dura. Por eso, sus fans han comentado la publicación, dejándole mensajes muy reconfortantes: “Él desde donde esté te estará guiando y cuidando. Tanto a ti como a tus dos hermanos”, ha escrito una ‘follower’, que está segura de que el torero “estará muy orgulloso de ver en los grandes hombres que se han convertido. “Él está a tu lado, aunque no puedas verlo”, le ha dicho otro fan del cantante. “Qué bonita imagen Kiko, seguro que te está cuidando”, ha sentenciado otro.