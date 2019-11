Kiko Rivera escribe una carta a Isa Pantoja: "Me has fallado en lo más profundo de mi corazón"

El hijo de Isabel Pantoja le ha dedicado unas duras palabras a su hermana durante el día de su cumpleaños

Después de confesar sus problemas de familia, parece que la relación entre los hijos de Isabel Pantoja está totalmente rota y es que, por el momento, ambas partes descartan una reconciliación. Pese no hablarse, durante el 24 cumpleaños de Chabelita, Kiko Rivera ha querido felicitar públicamente a su hermana con una dolorosa carta en la que se ha plasmado sus sentimientos, y declarando que no tiene ninguna intención de acercar posturas.

Con una fotografía junto a su madre e Isa Pantoja cuando todavía era un bebé, el exconcursante de 'GH' ha querido mandarle un contundente mensaje a su hermana en el día de su cumpleaños. "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así, siempre fuiste mi ojito derecho", ha comenzado escribiendo el hijo de Isabel, muy crítico con su hermana a través de su perfil de Instagram.

Unas duras palabras con las que el exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido sincerarse con sus seguidores sobre la actual relación que mantiene con la ahora cantante. "No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón", ha confesado el hijo de la tonadillera, muy dolido con su hermana tras el enfrentamiento de esta con su mujer, Irene Rosales.

Pese a dejar claro en todo momento no querer volver a retomar el contacto con la que un día fuera "su ojito derecho", parece que no ha podido finalizar su día sin desearle a su hermana que pase un buen día en su cumpleaños, algo que, a juzgar por sus propias palabras, parece que hiciera por obligación. "Como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día @isapantojam", ha sentenciado el DJ.

La reacción de Omar Montes y otros famosos a la dura carta de Kiko a Isa

Las reacciones al contundente mensaje del cantante no se han hecho esperar. Algunos famosos no han podido evitar comentar la situación que está viviendo el clan tras el enfrentamiento de los cantantes. Su íntimo amigo y ex de su hermana, Omar Montes, ha sido uno de los primeros que ha querido mostrar su apoyo. "Te quiero bro, tú eres puro de corazón y eso es lo que más aprecio de ti, con estos detalles lo demuestras", ha comentado.