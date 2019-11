Hugo Martín y Gianmarco Onestini, separados al nacer: lo que tienen en común los hombres de Adara

La madrileña está viviendo en su segundo paso por la casa de Guadalix de la Sierra un torbellino de emociones incontrolables que ni ella misma está siendo capaz de gestionar. Sus conversaciones en el confesionario con el Maestro Joao han dejado bien claro que su relación con el ganador de ' Gran Hermano Revolution' y padre de su hijo no atravesaba su mejor momento.

Ahora Adara tiene el corazón dividido entre estos dos hombres, que tienen en común mucho más de lo que ellos mismos imaginan. Los dos se dieron a conocer en la tele. El uruguayo se presentó al casting de 'GH' y conquistó a toda la audiencia, que le llevó hasta la final y le puso en mano el tan ansiado maletín. Con el italiano ocurrió más de lo mismo. Hace unos meses participaba en 'Grande Fratello', la versión hermana de 'Gran Hermano' donde, al igual que el ex de su enamorada, llegó a la final... Aunque en su caso tuvo que conformarse con un tercer puesto.

Hugo Martín Sierra tiene 45 años, 22 más que Gianmarco Onestini, que el pasado 24 de octubre soplaba 23 velas en la casa de Guadalix de la Sierra... ¡Tan solo cinco días después que el uruguayo! Al padre de su hijo, por cierto, Adara felicitó el día 19 vía 'blog'. Por lo tanto, casualidad o no, este es otro punto en común: ¡Los dos nacieron en el mes de octubre! Y tan solo por unos días, no comparten el mismo signo del zodiaco. Hugo es Libra, mientras que Gianmarco es Escorpio.

Hugo y Gianmarco siguen las mismas tendencias de moda

Como hemos podido comprobar, los dos comparten un estilo muy parecido. Prueba de ello es este montaje, en el que, no solo podemos ver que a ambos les gusta apostar por un total 'look' en un mismo color, sino que también siguen la misma tendencia de dejar los primeros botones de la camisa desabrochados para presumir bien de pectorales.

"Dientes, dientes..." ¡Que eso es lo que enamora!

Su pasión por el deporte es más que evidente

¡Sobran las palabras! ¿Seguro que eso es un six-pack? No nos atreveríamos a decir si ahí hay solo seis abdominales... Lo que está claro es que los dos son amantes incondicionales del deporte. Prueba de ello son estos cuerpazos que parecen haber sido cincelados por el mismísimo Miguel Ángel.

Amantes de los animales

No hacía falta nada más para que terminásemos completamente enamorados de estos dos mozos... ¡Pero es que encima también son amantes de los animales! No hay nada más tierno que estas dos imágenes en las que les podemos ver dando cariño a estos perretes, mostrando ante sus 'followers' su lado más humano.

Aficionados a los filtros de Instagram... ¿Y quién no?

Románticos y familiares: Así es su lado más tierno

No sabemos si estas pistas servirán le darán a Adara una idea más clara de qué camino escoger en su vida... ¡El tiempo lo dirá! Pero lo cierto es que todo esto nos ha llevado a pensar que la 'influencer' tiene muy claro cuál es su tipo de hombre. Es más, Pol Badía, su ex y ahora amigo íntimo, también comparte algunas de las características que hemos descrito: piel oscura, moreno, musculado... Otra cosa no, pero la concursante de 'GH VIP' parece tener muy claro lo que le gusta en un chico.