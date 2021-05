Kiko Rivera no se ha olvidado de Isabel Pantoja en el Día de la Madre, sin embargo, su mensaje, lejos de acercar posturas podría separarles todavía más. La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja lleva rota desde hace meses. Hasta ahora el cantante parecía no querer saber nada de su madre, y viceversa. Este domingo, el exconcursante de 'GH Dúo ' se ha acordado de ella y la ha felicitado ha felicitado públicamente, pero con matices y un tremendo reproche.

Parece que el viaje a Nepal que ha realizado con Jesús Calleja ha hecho reflexionar algo al hijo del difunto Paquirri, por cuya herencia madre e hijo han estado peleando en público desde el pasado mes de noviembre. Kiko, que se encuentra ahora mismo volando de regreso a España tras permanecer atrapado en el país asiático por un problema con su PCR, se ha acordado de Isabel Pantoja en el Día de la Madre, pero su intención no es la de tener un acercamiento con ella y que todo vuelva a la normalidad.

Pero el mensaje no acaba ahí. Y Kiko continúa escribiendo un mensaje que bien podría haber sido entendido como un paso hacia la reconciliación con su madre, si no hubiera querido aclarar posteriormente que su intención se encontraba bastante lejos de eso. "Un beso💋 para todas las mamás del mundo, incluida la mía. Y uno especial para el cielo para todas las mamás que no están. Te echamos de menos suegra mía", añade recordando a su vez a la madre de Irene, recientemente fallecida.