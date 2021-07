Kiko Rivera reflexiona sobre la relación con su madre: "De pequeño me faltaba más amor que juguetes"

Quizás, después de compartir tiempo con su mujer y sus hijos y ver la relación que otros amigos suyos tienen con sus retoños, Kiko ha comparado inevitablemente su infancia con la de estos pequeños. Aunque no niega haber sido un niño feliz , el hijo de la tonadillera destaca carencias emocionales en su relación maternofilial. Aunque para la cantante su hijo fuese para ella lo más grande, 'su pequeño del alma' cree que esta no le quiso suficiente; o al menos eso es lo que se desprende de sus últimas palabras.

"Yo no elegí ser conocido, simplemente me tocó. Siempre observado y siempre vigilado", continúa escribiendo junto a la imagen, donde se le puede ver en un cuco horas después de haber nacido. "Me ha dado muchas cosas, pero también me las ha quitado", añade hablando de la fama.