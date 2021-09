Lola no piensa descansar en su lucha por la custodia de Horus . La cuarta finalista de ' Supervivientes 2021' está dispuesta a llegar hasta donde sea por recuperar a la mascota que tenía con su ex, Diego , contra quien ha llegado a emprender acciones legales y a quien acaba de mandar un contundente mensaje advirtiéndole de la situación y de su próximo paso.

Después de la mediática ruptura de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', ambos llegaron al acuerdo de compartir a su perro, sin embargo, la realidad ha sido otra muy distinta. Como si de un divorcio y de un hijo en común se tratase. Diego y Lola llevan batallando desde hace meses por Horus y la historia no parece que tenga fácil arreglo. La que fuera pretendienta 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha llegado a denunciar en los juzgados al extronista, pues considera que este no está cumpliendo el acuerdo que pactaron tras su ruptura.

Aunque Diego en un primer momento no se negó a que Lola viese a Horus – que por cierto, está a su nombre -, ahora mismo opina que no es bueno para él pasar tanto tiempo fuera de su entorno. Además, y dado que actualmente su expareja reside en Alicante junto a su nuevo novio , tampoco le hace gracia que el perro se pase el día viajando para estar con uno y con otro. Por si fuera poco, considera que la denuncia de Lola es absurda y que la justicia acabará dándole a él la razón.

"Si tan seguro estás de que tienes todas las de ganar… ¿Por qué no recoges los burofaxes que te envía mi abogada? Dos se han enviado y dos han sido devueltos porque resulta que no vive ninguna persona en ese domicilio con ese nombre… Cuando están enviados a tu casa y a la de tus padres", denuncia públicamente a través de sus stories ante las constantes negativas de su expareja por dejarle ver a su perro y ante la imposibilidad de entregarle las notificaciones del proceso judicial que hay en marcha. "No voy a parar", añade dando una advertencia a su expareja, mientras afirma que llegará hasta el final del asunto y tratará de recuperar al perro que compartían.