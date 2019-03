Lore Edo 'GH' comparte un reivindicativo desnudo integral por el Día de la Mujer: “Tenemos que seguir luchando”

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha continuado así en referencia a tal día como hoy: "Más de cien años después, las mujeres seguimos saliendo a la calle. Hemos conseguido mucho pero somos conscientes de que tenemos que seguir luchando. Sin nosotras se para el mundo y no vamos a consentir que se nos trate como ciudadanas de segunda. Participamos en todos los aspectos de la vida pública, pero la brecha salarial continúa siendo del 23%. De la vida privada también podemos hablar. Continuamos siendo las responsables principales de las labores de cuidado. El 90% de las excedencias laborales corren a cargo de una mujer. Queremos nuestro lugar, nos queremos libres y vivas, capaces de decidir. Queremos volver a casa cada noche sin miedo. Queremos que el lenguaje que nos ha invisibilizado a lo largo de la historia nos haga presentes. Porque sin nosotras, ni se produce ni se reproduce. Queremos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida sin pedir permiso. Queremos que no se politice con nosotras. Queremos justicia para las que desgraciadamente no están, para las que vendrán y para nosotras. Queremos presencia y voz".

Para terminar, la exconcursante de 'GH' ha escrito lo siguiente: "Que esto no se se trata de hombres contra mujeres sino de todas y todos contra el patriarcado. Demuéstrales que no estuvieron solas, que no estas sola y nunca lo estarás. Si mañana quieres venir a la manifestación y no tienes con quien, por favor no te quedes en casa".