Isa Pantoja, sorprendida por un inesperado cambio en su hijo Cairo

La exconcursante de 'Supervivientes' ha pedido ayuda a sus seguidores por un sorprendente cambio en su segundo hijo Cairo

Isa Pantoja comparte un vídeo junto a su hijo Cairo y sus seguidores señalan su parecido con Asraf Beno

Isa Pantoja ha compartido con todos sus seguidores su sorpresa por un inesperado cambio en su hijo Cairo. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se ha acostumbrado a hablar abiertamente sobre su maternidad a través de su Instagram y esta vez ha pedido ayuda por algo que le está pasando a su segundo hijo en común con Asraf que la ha dejado asombrada.

Tras contar el problema que tiene desde que es madre de Cairo, la hija de Isabel Pantoja ha vuelto a aparecer en sus redes sociales para seguir hablando de su maternidad. Esta vez se ha centrado en un sorprendente cambio que ha notado en el pequeño y ha pedido consejo al respecto. "Tenéis que ayudarme", comienza diciendo. La que fuera colaboradora de las mañanas de Telecinco admite que es algo a lo que lleva "un tipo dándole vueltas".

"Mis hijos los dos tienen mucha cantidad de pelo", explica poniendo en contexto a sus seguidores. Tanto Alejandro, su primer hijo, como Cairo, nacieron los dos con mucho pelo y, además, liso. “Siempre lo han tenido liso”, recalca. Sin embargo, con el paso del tiempo, parece que esto está cambiando y a la exconcursante de ‘Supervivientes’ le han comenzado a surgir muchas dudas.

"Cairo desde hace bastante tiempo lo tiene ondulado cuando se moja", sigue diciendo. Hasta ahora, una vez el pequeño salía de la ducha, Isa le peinaba el pelo y volvía a su forma natural, liso. No obstante, desde hace unas semanas, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha notado como el pelo de su hijo se ha vuelto algo rebelde y aunque lo peine una y otra vez, no consigue dejárselo liso. “Cuando se lo estaba peinando, no había manera de alisarlo”, asegura.

Es este momento cuando le han empezado a surgir las dudas y ha querido hablar con sus seguidores. Muchas de las personas que forman parte de su comunidad son también mamás y la influencer de 30 años está segura que alguna de ellas podrá resolver su duda. “¿Eso es porque lo va a tener rizado?”, termina preguntando. Si resulta ser que su pequeño Cairo tiene el pelo rizado no sería nada raro, pues el padre del bebé, Asraf Beno, lo tiene así y por tanto habría sacado el cabello a su padre.