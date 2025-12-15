Lorena Romera Ana Carrillo 15 DIC 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha revelado si quiere retomar su relación sentimental con Luitingo

Jessica Bueno desvela la decisión que ha tomado con las redes sociales de su hijo en común con Kiko Rivera: "Me preocupa muchísimo"

Jessica Bueno se ha pronunciado sobre todas y cada una de las polémicas que llevan su nombre en estas últimas semanas. En exclusiva para Outdoor, la modelo sevillana, exconcursante de 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes' ha aclarado si quiere volver con Luitingo tras la información que dio Kike Calleja en 'Vamos a ver', donde dejó caer la idea de una segunda oportunidad para la pareja.

Adriana Dorronsoro manifestó en 'Vamos a ver' su deseo de que Jessica Bueno y Kiko Rivera se dieran una segunda oportunidad ahora que ambos están solteros y se llevan muy bien, pero Kike Calleja le dijo que, por lo que había hablado con la modelo en 'Supervivientes All Stars', sabía que eso no era una opción, aunque matizó que "de volver con alguien, sería con Luitingo", su ex más reciente.

¿Una segunda oportunidad con Kiko Rivera?

Pero, como decimos, Luitingo no es la única pareja con la que se ha relacionado a la de Los Morales, de 35 años, en los últimos días. También se ha barajado la idea de que pudiese retomar su relación sentimental con Kiko Rivera, con quien es madre de Fran, su primogénito, que ya tiene 13 años.

Fue Adriana Dorronsoro, colaboradora de 'Vamos a ver', quien dejó sobre la mesa la idea de que la modelo pudiese retomar su relación con el hijo de Isabel Pantoja ahora que se ha separado de Irene Rosales. Pero, ¿qué piensa Jessica Bueno de esto? ¿Es para ella una posibilidad? ¿Podría darse una segunda oportunidad con el dj? Sobre esto le hemos preguntado en los Premios Ídolo y así nos ha respondido:

Lo cierto es que Jessica Bueno se encuentra en un buen momento de su vida. Pese a que sigue acaparando titulares por sus acuerdos con Jota Peleteiro y, ahora, por sus presuntos acercamientos amorosos con Luitingo (y hasta con Kiko Rivera), la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes' está centrada en su trabajo y en sus tres hijos, que son ahora mismo la principal de sus preocupaciones.