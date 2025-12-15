Ana Carrillo Lorena Romera 15 DIC 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha aclarado que no tiene una relación LAT con su novio y padre de su hija Alma

Anabel Pantoja habla de la diferencia de edad con su novio, David Rodríguez, once años menor que ella

Anabel Pantoja y David Rodríguez llevan casi tres años juntos, tienen una hija de un año en común y mantienen una relación a distancia: ella vive en Gran Canaria en una casa con vistas al mar y él sigue residiendo en su Córdoba natal junto a sus padres. Es por eso que le hemos preguntado a la exconcursante de 'GH VIP' en los Premios Ídolo si son una pareja LAT, pero ella lo ha negado.

En una relación de este tipo, los miembros de la pareja deciden vivir en distintas casas aunque su vínculo sea sólido y estable. Ese es el caso de Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero y su prometido, Pedro Solà, o de Makoke y su futuro marido Gonzalo Fernández. Pero no es el caso de Anabel Pantoja, que ha explicado que vive separada de su novio cuatro días a la semana pero que "no es una elección", por lo que no considera que sean una pareja LAT.

Viven separados por la distancia que les impone el trabajo de David Rodríguez, que es fisioterapeuta en una clínica en Córdoba, en la que trabaja de lunes a jueves. Como ella no vive en Córdoba y quiere seguir residiendo en Arguineguín, solo pueden estar juntos de viernes a domingo, cuando él se desplaza hasta Canarias, y en los periodos en los que él tiene vacaciones.

En el vídeo que encabeza esta noticia, puedes descubrir las cosas positivas y las cosas negativas que la influencer encuentra a mantener una relación a distancia que, por el momento, va a seguir siendo así porque "todavía" no tienen planes de romper esa distancia y de que o bien elijan un destino distinto a los lugares en los que viven ahora o bien uno de los dos se desplace a la ciudad en la que el otro reside actualmente.