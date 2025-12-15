Lorena Romera 15 DIC 2025 - 12:28h.

Dos animales mueren en casa de Sofía Suescun de forma estrepitosa: el significado oculto tras esta cadena de infortunios

Sofía Suescun y Kiko Jiménez comunican que han sufrido una importante pérdida familiar

Sofía Suescun ha recibido una impactante advertencia tras el fallecimiento de un ser querido. En las últimas horas, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' parece haber estado recibiendo una serie de señales que parecen apuntar a un "mensaje urgente de cambio radical o un presagio de muerte", entre otros significados sobre los que ha reflexionado. La influencer de Pamplona, de 29 años, cree en este tipo de manifestaciones del universo que, en esta ocasión se le han presentado a través de dos animales que han muerto en su casa de manera catastrófica.

La conexión de la creadora de contenido con los animales es más que evidente. En su casa vive con varios perros y gatos. Pero si fuese por ella, tendría muchos más. Por eso, que estas señales hayan venido dadas por animales ha hecho que para ella haya tenido un significado todavía un peso más significativo. Eso sí, le hubiese gustado que no hubiese tenido un final tan calamitoso, pues ambos animales han terminado falleciendo de manera estrepitosa.

La hija de Maite Galdeano, que ha contado que se encuentra en pleno duelo tras la pérdida de un ser querido -incluso el típico encendido navideño de la decoración de su casa este año ha estado marcado por esta pérdida, "con el corazón un poco más callado, pero lleno de amor"-, se ha encontrado con una señal que podría ser indicativo de que algo podría estar a punto de cambiar de manera radical para ella.

Primero fue una paloma, ahora ha sido un gavilán. Los dos han chocado de manera feroz contra el cristal de su gimnasio, provocando su fallecimiento en ese mismo momento. "Hace unas semanas se estampó una paloma y se quedó en el cristal esta marca tan impactante e imposible. Hoy ha sido un gavilán", le ha contado a sus seguidores. Al ocurrir dos veces, y tan seguido, la pareja de Kiko Jiménez ha buscado el significado oculto tras este desagradable acontecimiento.

El significado tras la muerte de estos animales en casa de Sofía Suescun

"Un gavilán que choca y muere en tu ventana es un evento impactante con significados espirituales profundos: simboliza un mensaje urgente de cambio radical o una pérdida importante, una advertencia sobre desafíos o 'trabajos' energéticos negativos y la necesidad de atención a tu salud mental o a sanar heridas pasadas. Además, también podría ser una advertencia de un ser querido fallecido, un presagio de muerte o transición", se lee en la captura que ha compartido Sofía Suescun a través de sus stories de Instagram.

Una 'muerte' que no sería literal, sino "la muerte de una etapa o relación", especifica en esta publicación. Sea como fuere, lo cierto es que se trata de una señal que resuena, en ciertos puntos, con lo que la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' está viviendo en estos momentos, tras el reciente fallecimiento de este ser querido cuya identidad no ha trascendido hasta el momento. "Ojalá reviviera", ha comentado la influencer, hablando de este gavilán que ha muerto tras el choque contra el cristal de su gimnasio.