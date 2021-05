Malos tratos y cáncer: Ania Iglesias 'GH' habla del infierno que ha vivido

Los estragos de la popularidad hicieron que no pudiera superar con éxito muchos castings de moda e interpretación, objetivo principal por el que se presentó al reality show. Por ello, la actriz ha narrado sentir que “debía pedir perdón por haber participado en 'GH”.

No obstante, este no es el bache más duro al que la exconcursante de 'GH' ha tenido que hacer frente. Ania Iglesias ha confesado haber sufrido anorexia durante veinte años. Una enfermedad de la que considera no haberse curado del todo pese a tomar la decisión de ponerse en manos de la Unidad de Trastornos Alimenticios del hospital Infanta Cristina. La vallisoletana asegura que comer mal durante tantos años hace que seas más propenso a enfermar y que sufrió una tuberculosis pulmonar de la que se ha recuperado con éxito.