Lluvia de críticas a Isaac Torres tras el estreno de su canción: "El mar Muerto antes de escuchar esto estaba vivo"

Las mejores frases de la canción que ha desatado el ingenio

El tentador de Marina ha aprovechado su proyección mediática y su historia de amor en la isla para estrenarse como cantante. "No nos conocíamos de nada, me dijiste todo con una mirada. La luna llena me habló y me dijo que yo sería tu tentación", así es como empieza 'Llegó papá' y, al igual que esta, las indirectas se siguen sucediendo a lo largo de toda la canción. "Besito a besito, la hoguera se prendió", también dice y (algunos que hasta mantienen) que hay una llamada de atención: "Sigues pensando en mí por lo que te hice a ti", tal como canta en otro verso y a lo que hay que unirle el aullido de un lobo como principal elemento sonoro cuando se llega al estribillo.