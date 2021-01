Marta López muestra su otra faceta y debuta como actriz de cine: "Estoy deseando ver mi cara en la gran pantalla"

Pocas cosas se le resisten a Marta López . Después de que en el 2020 viviese su año más difícil, la colaboradora ha renacido ante todas las adversidades y se ha repuesto de todas, hasta llegar al momento de ahora que está siendo mucho más dulce. El motivo que le ha devuelto la sonrisa tras sus fracasos amorosos está en su debut en la gran pantalla. La exconcursante de 'GH' se estrena como actriz de cine y no ha podido evitar contar lo emocionante que ha sido rodar su primera escena para la película.

De esta forma, Marta López ha hablado del gran salto en su carrera profesional al haber sido elegida como parte del elenco para 'La vida que no es nuestra', un drama de barrio dirigido por Israel González de la productora Nido Films, que nos va a mostrar la faceta interpretativa de la colaboradora. "Acabo de llegar a casita y ha sido una experiencia muy chula. La verdad es que estaba un poco nerviosa por si no lo hacía bien", han sido las palabras con las que Marta López ha definido su nueva experiencia, aunque ha añadido que todo se lo han puesto muy fácil.

Sin embargo, si hay algo que caracteriza a la colaboradora es que es una mujer todoterreno que sabe sacar fuerzas cuando no las hay y que raro es el proyecto que se le resiste. Su nueva aventura en el cine es para ella algo inesperado, pero que ha agarrado sin pensárselo y ahora casi no ve el momento de que llegue el día del estreno, tal como ha contado a sus seguidores a través de sus stories en Instagram: "Los actores son maravillosos y me han ayudado un montón. Estoy deseando ver mi cara ahí en la gran pantalla".