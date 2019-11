Noemí Merino 'GH' derrite a sus seguidores con un vídeo de su hija: "Me llena de energía"

La pequeña Irina, que llegó al mundo el pasado mes de mayo, se ha convertido en la estrella indiscutible de la cuenta de Instagram de Noemí Merino . Publicación en la que aparece ella, publicación que se convierte en todo un éxito en redes. Si en un principio la exconcursante de ' Gran Hermano ' optaba por taparle el rostro a su niña, ahora la canaria no puede evitar mostrarla sin miedos, presumir de lo bonita y grande que está y compartir sus momentos más tiernos.

¡Y no nos extraña! Porque Irina ha demostrado ser toda una mini-influencer y prueba de ello es el último vídeo que ha compartido su mamá, que está arrasando entre sus fans. "Me encanta oírla reír. Me llena de energía", ha escrito la que fuera concursante de 'GH' junto a un vídeo en el que podemos ver a la niña reír a carcajadas con las carantoñas de su madre, a la que mira embelesada.