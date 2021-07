Paz Padilla regresa a la playa en la que se casó con su marido en el aniversario de su muerte

Está claro que este verano no está siendo fácil para Paz. El 19 de julio se cumplirá un año de la muerte de Antonio y los últimos 12 meses han estado cargados de apoyo por parte de sus familiares. Ha sido su sentido del humor y el trabajo lo que han conseguido que Padilla continúe con su día a día.

"Reía, lloraba y reflexionaba. No estuvo sola , la humorista no viajó con su gran apoyo: su hija, Anna Ferrer, pero sí se rodeó de las personas que siempre han estado a su lado en los momentos más bonitos y también duros de su vida", ha escrito la revista.

Paz Padilla acude casi a diario al gimnasio, donde se pone a prueba realizando todo tipo de ejercicios: levantamiento de pesas y flexiones. Pero también realiza acrobacias con telas en su particular gimnasio de su casa a las afueras de Madrid como hemos podido ver en sus redes sociales. No hay nada con lo que la presentadora de 'Sálvame' no se atreva para disfrutar de una vida sana.