Pepe Flores Jr. ha crecido mucho y ya baila en los tablaos, como su padre

El tiempo pasa y Pepe Flores Jr. ya no es tan bebé. No obstante, para su padre esto tampoco debe ser motivo de tristeza, pues el pequeño, parece haber heredado todo el talento y arte que tiene el ganador de 'Gran Hermano 12+1' sobre el escenario.

Un baile que sus papás no han podido resistirse a compartir en sus stories de Instagram, donde no solo podemos ver al pequeño derrochando arte por los cuatro costados, sino también lo muchísimo que ha crecido en este tiempo. Taconeando, dando palmas y moviéndose como un auténtico artista, así ha bailado esta joven promesa del flamenco, con la que sus padres no pueden hacer otra cosa más que derretirse y morir de amor.