Bárbara Cañuelo ha reaparecido 'En todas las salsas' para actualizar su vida que sigue totalmente blindada y centrada en sus tres hijos adolescentes

La exconcursante de 'GH 17' reveló los motivos reales de su abandono y de su enemistad con Adara Moliner, cuya polémica mantiene en la actualidad

Íñigo González, de 'GH 1', se casa: su mujer, los invitados y todos los datos del enlace

Todos los espectadores de 'Gran Hermano' nos pusimos en la piel de Bárbara Cañuelo cuando la organización del programa comunicó su abandono. La exconcursante se convirtió en uno de los rostros más queridos y polémicos de la edición durante casi los 57 días que pasó en la casa. Ahora, ha reaparecido y ha cargado duramente contra Adara Molinero en la nueva temporada de 'En todas las salsas', y ha dado detalles sobre cómo es su vida alejada del foco mediático y centrada en su tres hijos adolescentes.

El motivo de su abandono de 'GH 17'

Cinco años después de su abandono de la casa de Guadalix de la Sierra, Bárbara desveló los motivos reales por los que había puesto fin a su concurso. Durante su paso, hizo muy buenas migas con Adara Molinero con la que llegó a salvarse hasta en cuatro ocasiones de la expulsión. Se convirtieron en uña y carne, pero tras su salida del reality la relación entre ellas cambió para siempre. Su relación con Adara y su sinceridad a la hora de hablar con sus compañeros y a la audiencia fue lo que más destacó de su convivencia a la que tuvo que poner fin inevitablemente.

A la que también conocen como 'Barby Cacu' en sus redes sociales, develó a través de ellas el motivo real por el que tuvo que poner fin a su convivencia en Guadalix. Su abandono supuso uno de los peores momentos para ella ya que vivió un delicado momento familiar tras él, relacionado con la enfermedad de su padre. "Abandoné porque mi padre estaba enfermo. Él era una persona de 62 años sana, no fumaba y era bebedor social. Durante mucho tiempo no he dicho la causa de su muerte porque así me lo pidió mi familia. Ahora, con el paso del tiempo y todo más aceptado, quiero contarlo para que se me entienda. Mi padre murió de SIDA. Le detectaron la enfermedad en una fase avanzada y no se podía salvar", reveló en exclusiva para 'Outdoor'.

"Nos pilló de sorpresa porque ninguno sabíamos nada. Mi madre me pidió que no se hiciera pública la causa de la muerte porque se avergonzaba. Ella es una mujer mayor y no conocía a nadie que hubiera padecido la misma enfermedad. El día de las luces de navidad yo accedí a volver a la casa. No tenía ganas de ir, pero cuando se me dijo que era el día 1 de diciembre cambié de opinión porque es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por eso, yo me emocioné mucho cuando vi que Jorge Javier Vázquez llevaba el lazo rojo que representa esa lucha", confesó Bárbara.

Bárbara sobre Adara Molinero: "Es una persona rastrera"

Recientemente, ha vuelto ha hablar sobre su relación con Adara en el estreno de la nueva temporada de 'En todas las salsas'. Tras su salida de la casa, Adara no se despidió de ella y en plató, Bárbara fue testigo de varios vídeos en los que vio como su amiga no hablaba del todo bien de ella. Bárbara puso tierra de por medio entre las dos mientras se alejaba cada vez más del foco mediático. Aún así, confirmó a 'Outdoor' que había seguido su concurso en 'GH VIP' y que "mejoró muchos comportamientos, pero le faltaba saber argumentar y expresarse bien".

"Respecto a la trama que protagonizó con Gianmarco creo que perdió a un chico extraordinario, Hugo Sierra. Yo hubiera gestionado la situación de otra forma, no hubiera hablado mal del padre de mis hijos. Pero cada uno somos de una forma de ser distinta", confesó Bárbara. 'En todas las salsas' ha revelado que "Adara es una persona rastrera" y que "no volvería a ser amiga de ella". Según su punto de vista y juzgando a la influencer por su participación en diferentes programas de televisión, Adara es una mujer "egoísta", ya que, "piensa mucho en ella y va a sus intereses", tal y como Bárbara ha declarado.

Una vida blindada y centrada en sus tres hijos adolescentes

Desde hace tres años, 'Barby Cacu' permanece completamente alejada de la esfera pública y de las redes sociales. La de Alicante ha decidido blindar completamente su vida y centrarse en sus tres hijos adolescentes, que son lo más importante para ella. Durante su reciente entrevista en el podcast de mtmad, ha contado que a pesar de "tener tatuajes" y de parecer que tiene una vida muy extrovertida, en realidad "es una persona muy casera y hogareña", en búsqueda constante de la tranquilidad y el bienestar de su familia.