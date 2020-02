Rocío Carrasco habla de Fidel Albiac y manda un mensaje: "Hay heridas que no cierran"

Rocío Carrasco ha roto el silencio sepulcral al que nos tiene acostumbrados. La hija de Rocío Jurado ha hablado de nuevo con los periodistas, después de que lo hiciera en la rueda de prensa de la presentación de “Qué no daría yo por ser Rocío Jurado”, el musical de sobre la vida de su madre. Esta vez lo ha hecho en la radio, donde ha entrado para promocionar la obra, pero no ha evitado responder a las preguntas sobre todas las polémicas que le rodean y le ha dedicado unas palabras a Fidel Albiac .

“Trabajar con él ha sido facilísimo”, ha explicado en ‘La mañana de Andalucía’ cuando le han preguntado cómo ha sido el desarrollar este complejo proyecto con su marido. “Yo volvería a repetir, me volvería a casar, volvería a conocerlo como lo conocí hace 20 años. Volvería a todo con Fidel Albiac”, ha reconocido la presentadora, que ha dejado entrever que se encuentra tan enamorada del abogado como lo estaba el primer día.

Además, la hija de Pedro Carrasco no ha podido evitar emocionarse durante la entrevista cuando ha recordado a su madre, a la que ha querido homenajear con esta obra. “La he tenido siempre igual de presente y la he sentido siempre a mi lado. Ella siempre está conmigo. Todos los días la necesito al cien por cien”, ha admitido.