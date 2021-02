Ruth Basauri se sincera sobre la enfermedad que padece: "Ahora vivo con esta máquina"

A través de sus 'stories' de Instagram, la influencer se ha encargado de tranquilizar a su legión de fans, explicando las verdaderas razones por las que no ha podido estar muy presente últimamente y aclarando cómo se encuentra tras acudir a su última revisión.

"Ayer os quedasteis preocupados porque fui al médico. Estuve un poco desconectada porque tuve un día rarito", ha comenzado explicando la extronista de 'MyHyV'. "En el endocrino me dijeron que hemos mejorado mucho desde la primera vez, pero hay que mejorar más. Estaba muy descontrolada", ha comentado, dando nuevos detalles sobre su estado de salud.

Además, la vasca ha mostrado por primera vez el nuevo dispositivo con el que convive a diario para llevar un mejor seguimiento de su diabetes: "Me ha puesto el bolo calculador, una maquinita en la que nos enseñan a contar por raciones lo que comemos en gramos. Te dice justas las unidades de insulina que te tienes que pinchar".

"Hace que estemos más en línea recta y no con tantos sube y baja. Ahora vivo con esta máquina y con todo lo demás que tengo por si me da una bajada muy fuerte y me desmayo. Esto es el tema de diabetes, espero algun dia normalizar todo", ha comentado, enseñando a sus seguidores todos los artilugios que utiliza en su día a día para tratar su enfermedad.