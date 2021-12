"Sufriendo por una lipo y no por amor", comentaba entre risas en medio de uno de los masajes drenantes, imprescindibles para que el resultado final sea de lo más perfecto. "Ahora si quieren me critican pero con razón", argumentaba enfadada tras las criticas recibidas por pasar por quirófano, algo por lo que no ha mostrado ni la más mínima preocupación, dejando claro su alta autoestima y su gran carácter.