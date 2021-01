Ante la pregunta de un usuario, que le preguntaba sobre su opinión acerca de la mujer del futbolista Ezquiel Garay, el exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido lo siguiente: "No le sigo la pista, pero me parece buena tía y le deseo lo mejor". Una respuesta de lo más sorprendente que podría suponer el principio de un acercamiento entre ambos.

Aunque el colaborador de 'Sálvame' ha asegurado que ya no "le sigue la pista" a su ex, parece que no le guarda ningún rencor. Además, ambos han pasado página. Ella vive felizmente casada con el deportista y es mamá de dos hijos y él, vive su vida enamorado de Macarena, para la que también ha tenido palabras bonitas.