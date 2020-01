Sofía Suescun ataca a Rocío Flores en el conflicto con su madre: "Le beneficia quedarse calladita"

La de Pamplona no ha tenido miedo en posicionarse en esta exclusiva en una de las guerras mediáticas familiares más controvertidas de los últimos tiempos. Así, la novia de Kiko Jiménez ha dedicado uno de los ataques más contundentes a Rocío Flores en todo el tema del distanciamiento con su madre. "Si Rocío contara lo que realmente pasó con su madre quedaría en muy mal lugar y ya no va a interesar a nadie", ha explicado.

Y no sólo ataca a la hija de Antonio David sino que Suescun también ha dicho lo que piensa entre el conflicto entre la nieta de Rocío Jurado y su madre."Rocío solo interesa por la historia con su madre. No cuadra que lleve diez años sin ver a su madre y que no cuente el porqué. Le beneficia quedarse calladita. Rocío no la cuenta para beneficiar a su hija y se lleva todos los palos. Soy muy de cuidar madres y ella todo lo contrario, no me gusta", ha comentado.