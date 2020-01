Dos mujeres y un destino: lo que tienen en común Sofía Suescun y Gloria Camila

Todo lo que une a Sofía Suescun y Gloria Camila (y no es Kiko)

Podríamos empezar cantando la versión femenina de 'Dos hombres y un destino', pero no sería del todo cierto decir que el destino de Sofía Suescun y Gloria Camila fuese, precisamente, Kiko Jiménez pues la hija de Ortega Cano parece haber dado el carpetazo definitivo a su expareja.

Hace tan solo unos días la exsuperviviente anunciaba lo feliz y enamorada que está de su nuevo novio, un joven futbolista llamado David con el que se la había relacionado últimamente. Sin embargo, sería una tontería negar que el exconcursante de la última edición de 'GH VIP' ha tenido mucho que ver en el enfrentamiento de estas dos jóvenes, que acaban de empezar una guerra abierta en Twitter sacando a relucir todos sus trapos sucios.

Lo cierto es que ambas exconcursantes de 'Supervivientes', que creen ser completamente opuestas la una de la otra, se van a dar cuenta de que tienen más cosas en común de las que ellas mismas imaginan. Gustos, estilos, poses ¡y mucho más! Desde 'Outdoor' vamos a analizar todas las conexiones entre la pamplonica y la colombiana... ¡qué no son pocas!

Las dos nacieron en el año 1996 pero con unos meses de diferencia. La hija de Rocío Jurado llegó al mundo en el mes de febrero, en su Colombia natal, mientras que la ganadora de 'GH' nacía en Pamplona en julio. A sus 23 años, las dos han participado en el 'reality' de convivencia más extremo de la televisión: 'Supervivientes'. Aunque una con mejor suerte que la otra. Sofía ganó el programa y aguantó 99 días de supervivencia, frente a los 63 días de su archienemiga.

No podemos olvidar que toda esta historia de 'inspiración vs. copia' comenzó cuando Sofía cogía prestado un pijama de Gloria para grabar el vídeo de presentación de 'GH VIP' de su ahora inseparable novio. Desde entonces, las publicaciones en redes de ambas se han convertido en noticia precisamente por las sospechosas similitudes que hay entre ellas.

En el anterior montaje podemos comprobar que, efectivamente, o tienen el mismo gusto a la hora de elegir bañadores o se han "inspirado" la una de la otra. Estampado de leopardo y el mismo escote en forma de 'V'. ¿Casualidad o copia? No sabemos si se habrá tratado de la más pura coincidencia pero, a juzgar por el resto de imágenes que vienen a continuación, nos cuesta un poco creer en esta teoría.

Como dos gotas de agua

No me digáis que no parece que estemos viendo una especie de espejismo. Misma pose, mismo gesto, misma ropa, misma energía, ¡pero diferente persona! Increíble pero cierto. Cada una con su personalidad, (una en el cuarto de baño de su casa, la otra en la playa, una mirando directamente a cámara, la otra apartando al mirada), las dos han demostrado ser dos mujeres empoderadas que se sienten muy orgullosas y seguras de su cuerpo y así lo han demostrado en varias ocasiones en sus respectivos perfiles de Instagram.

Como si estuvieran recien sacadas de un catálogo de lencería, las dos exconcursantes del 'reality' de supervivencia han posado de la misma manera y así de guapas para sus seguidores de las redes. Pero cabe decir que esta no ha sido la única vez en la que el parecido ha sido más que razonable...

¿Inspiración o copia?

Todo apunta a que Kiko podría no haber sido lo único que han compartido... ¿tendrán también al mismo estilista? Y es que en este caso, ¡las imágenes hablan por sí solas! Las dos parecen tener el mismo gusto por la moda (o, al menos, uno muy parecido) porque las hemos pillado llevando el mismo peinado, las mismas zapatillas y las mismas gafas de sol. ¿Algo más?

Clavaditas hasta para elegir gafas de sol

De pasta, con cristales oscuros, forma de ojo de gato, redondas...pero siempre muy grandes, de esas que ocupan media cara. Tanto Sofía como Gloria son dos adictas a las gafas de sol y cualquier rayo de sol, por mínimo que sea, es una buena excusa para sacar a pasear sus modelos favoritos en los que, por cierto, ¡también coinciden! Juzgar por vosotros mismos...

Encuentra las siete diferencias

Nosotros hemos estado un buen rato mirando las fotos una y otra vez y podemos decir que es prácticamente imposible encontrar las diferencias. Las dos instantáneas son idénticas, las mires por donde las mires, (a excepción del gesto de la cara y la postura de los brazos).

Las dos aparecen sin ningún tipo de ropa, sentadas en el suelo y con las rodillas colocadas estratégicamente para que no se las vean los pechos en una pose de lo más artística y sugerente. Definitivamente podrían ser las nuevas protagonistas del 'remake' de 'Tú a Londres y yo a California', si no fuera por un pequeño detalle sin importancia: no se soportan.

Su familia, el pilar más importante

Si hay algo de lo que pueden estar orgullosas de tener en común, es lo importante que es la familia en sus vidas. Ambas han demostrado en numerosas ocasiones que sus familiares son sus pilares fundamentales. Para Sofía, su madre es la persona sin la que no podría vivir. Al igual que su hermano, con el que la hemos podido ver disfrutando de la última noche del año. En cuanto a Gloria, su padre y sus hermanos son, sin duda, los dos hombres de su vida y su sobrina, Rocío Flores, es como su alma gemela.

Viajes y mucho postureo

¡El postureo que no falte! A las dos les gusta, y mucho, presumir de sus destinos vacacionales en redes con fotos publicadas desde el aeropuerto ¡con las maletas incluidas! Porque nuestras chicas no pierden el glamour ni para montar en avión. Pero... hablando de casualidades, las dos han viajado recientemente a la capital británica y (¡vaya por dónde!) han coincidido en la pose y en la ubicación de la foto: la popular plaza de Piccadilly Circus.

¡Al agua pato!

¿Hubo alguien que pudiera resistirse a la moda invasora del flamenco? ¡Por lo menos ellas no! Y así de estupendas posaban encima del muñeco hinchable, tostándose al sol y, de paso, presumiendo de tipazos en sus perfiles de Instagram. Mientras una optaba por relajarse y tumbarse por completo en el flotador, la otra prefería quedarse sentada y sujetarse bien fuerte como si pudiese volcar de un momento a otro.

La ¿copia? de Sofía Suescun a Gloria Camila

La ganadora de 'GH' se dejó ver en su perfil de Instagram con tres collares que, casualidad o no, ya había lucido Gloria antes. Pero no fue la elección de complementos lo que generó un gran revuelo, sino que la hija de Maite Galdeano habría decidido colocárselos de manera premeditada del mismo modo que la ex de su novio. Un detalle que llevó a muchos a tacharla de obsesionada.