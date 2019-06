Sofía Suescun 'GH' la vuelve a liar en las redes apareciendo irreconocible en unas fotos

La ganadora de 'Supervivientes' y ' Gran Hermano ' ha vuelto a revolucionar las redes sociales... y no precisamente por un motivo positivo. Sofía Suescun ha caído, otra vez, en las redes del Photoshop y sus seguidores han vuelto a criticar su abuso indiscriminado de los filtros hasta el punto de no parecer ni ella misma. Da al 'play' del vídeo si quieres ver las fotos de la polémica.

"No pareces tú", "Pareces un travesti, con respeto", "Demasiado Photoshop", "¿Qué retoque te has hecho en la cara?", "No parece ni ella", "¿Eres tú?", ¿Esta quién es? Porque está claro que ella no. Mucho Photoshop... tanto que parece otra persona" o "Te veo la cara rara... más alargada y con la boca más grande", son algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en una de las publicaciones.