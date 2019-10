Sophie 'MyHyV' toca fondo y se sincera: "Me ha costado mucho grabar este vídeo"

La extronista de 'MyHyV' se sincera en un vídeo y confiesa el complicado momento que está viviendo

Sophie, de 'MyHyV', se ha sincerado como nunca con todos sus seguidores. A través de un vídeo de Instagram, la extronista se ha abierto con sus miles de seguidores confesando lo que le ocurre. Reconociendo que es un tema delicado, ha querido explicar todo de la mejor forma posible para que puedan comprender lo sucedido.

Lanzado las preguntas "¿tengo depresión? y "¿soy una falsa", la influencer ha compartido un vídeo de lo más sincero en el que ha explicado lo que le pasa. En dicha publicación, ha reconocido que ha sido muy difícil grabar este vídeo y que hay muchas cosas más que le hubiera gustado contar. De hecho, no descarta hacer una segunda parte. Si quieres ver todo lo que ha contado, dale al play del vídeo.

"He estado dos meses en la cama, comiendo, con ansiedad, con depresión, sin saber lo que me pasaba. Con mil preguntas en mi cabeza que no tenían respuesta", ha comenzado explicando. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha confesado que se sentía una mierda y que no quería mirarse ni en el espejo. Esto ha hecho que tome la decisión de ir al psicólogo, pues ha pasado dos meses realmente malos.

Para terminar, Sophie ha querido dar gracias a todos por escucharla y por su atención. "Creo que he sido una pu** falsa con vosotros, porque no os estaba mostrando mi realidad. No he estado bien", ha recalcado, dejando claro que le encantaría poder ayudar a todos los que estén pasando por este problema que ella ha vivido en su propia piel.

Además, ha querido animar a todos aquellos que crean que pueden tener un problema de este tipo a que pidan ayuda y ha prometido que nunca más esconderá lo que realmente le pasa. "La vida es corta y a mí no me gustaría irme de este mundo sin haber sido lo feliz que podía ser por mi culpa, por no aceptar mi problema", ha explicado.