Steisy se sincera sobre su relación con Pablo: "El jamás me dice lo que tengo que hacer"

Y es que, las últimas semanas no han sido nada fáciles para Steisy y Pablo. La influencer concursó en ‘Solos’ con Manuel, de ‘La isla de las tentaciones’, y su actitud en el pisito no fue del agrado de Pablo. Es por eso que la andaluza se ha sincerado sobre su relación con Pablo públicamente. “Él jamás me dice lo que tengo que hacer”, ha comenzado expresando en sus historias de Instagram.

Steisy ha querido dejar claro que, aunque tenga novio, con Pablo siempre se ha sentido una mujer completamente libre para tomar sus propias decisiones. “Acabo de salir de un reality y lo único que me apetece es estar con mi novio, porque yo lo decido y porque le he echado en falta”, ha explicado.

Lo que la joven ha querido recalcar en todo momento es que ha sido ella misma la que ha decidido no separarse en ningún momento de Pablo tras abandonar el pisito de ‘Solos’. “Yo estoy a mi bola, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. El que me quiera, que me busque. No necesito quedar con mis amigos todos los días para mantenerlos”, ha expresado mostrándose muy tajante.