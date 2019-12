Verdeliss enseña una instantánea de hace 10 años: "Cuando las cejas se llevaban ultrafinas"

Probablemente no es la única que tenga fotos de la moda de las cejas ultra finas, pero sí de las pocas que se atreve a mostrar la imagen, demostrando su cercanía y naturalidad que ha calado a su comunidad online de seguidores. "Cuando las cejas se llevaban ultrafinas", ha escrito la joven en una publicación en la que se le dándole el biberón a uno de sus hijos hace bastantes años.

Y no sólo hay un cambio físico en la pareja como podemos ver en la publicación, a través de unos stories, que ha compartido la de Pamplona, porque también se observa todo lo que ha conseguido construir con los años. Tanto es así que no la youtuber no ha dudado en escribir: “Cuánto hemos construido y amado" "Media vida juntos, Aritz".