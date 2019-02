Verdeliss cuenta nuevos detalles de su ingreso: “Hemos tomado la decisión de movernos”

A través de su perfil de Instagram,ha querido compartir unas reveladoras palabras junto a una bonita imagen en las que"Podría ser en unas horas, días o semanas...quién sabe🌹 Cuánto remueve la incertidumbre, el no saber cuándo o cómo nacerás, cómo responderás o cómo responderemos nosotros😔En la actualización, deciros que seguimos con monitores cada día y su corazoncito va estupendo, así como los análisis de sangre que nos hacen regularmente, nos mantenemos sin rastro de infección 💪🏻#verdeliss #embarazo #31semanas".

Pero esto no es todo, a través de sus 'stories' de Instagram, Verdeliss ha querido compartir una noticia que le ha hecho mucha ilusión con sus miles de seguidores: "Hemos estado más desaparecidos porque estábamos tramitando un traslado. No por nada malo, al contrario, porque estamos estables y, como vivimos en Madrid durante muchos años, en este centro vivimos los embarazos tanto de Irati como de Laia y nos daba mucha confianza".

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha continuado hablando y ha explicado por qué esta decisión ha tenido lugar justo ahora y no en otro momento: "Completado el ciclo de antibiótico, de corticoide y esta semana en la que no queríamos dar ningún paso porque era mucho más crítica, pues ya sí que nos veíamos capacitados para tomar la decisión de movernos. Y un requisito que es muy importante para nosotros es que garanticen todas las coberturas y todas las atenciones que pueda necesitar nuestra niña. Tiene UCI, unidad de neonatos 24 horas que fomenta el método canguro, la lactancia...Os cuento todo esto porque sé que me vais a hacer mil preguntas".