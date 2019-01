Verdeliss confiesa el motivo de su hospitalización entre lágrimas

Tan solo unas horas después de reaparecer desde el hospital para anunciar que no estaba preparada para contar una dura noticia,, de 'GH VIP', ha decidido poner fin a su silencio y dar una explicación a todos sus seguidores sobre suen medio de su embarazo. La vía elegida ha sido su canal de '', donde arrasa desde hace tiempo, y ha elegido hacerlo en compañía de su marido Aritz. Si quieres conocer todos los detalles,

Sentada en la camilla y visiblemente muy afectada, Verdeliss ha comenzado a explicar lo que ha ocurrido. "Nos encontramos en una situación complicada, ojalá no la hubiésemos vivido", ha comenzado a explicar Verdeliss. La exconcursante de ' Gran Hermano VIP ' ha continuado hablando junto a su marido explicando que hay que "normalizar" y que les ha costado mucho tomar la decisión de contar lo que está pasando y lo que les espera, algo que les da "miedo".

Como madre, a Verdeliss le preocupa mucho ver a su pequeña entre tubos nada más nacer y, por supuesto, no le gustaría tener que vivir esa situación que va a tener lugar. Además, la exconcursante de 'GH VIP' también está preocupada por estar separada de sus otros hijos, con el cumpleaños de las mellizas tan cerca y a 400 km de distancia. "No hay opción de un traslado, el riesgo no se puede asumir allí", han explicado Verdeliss y Aritz.