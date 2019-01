El angustioso mensaje de Verdeliss desde el hospital

Muy preocupados nos hemos quedado con el últimos stories de Verdeliss en su perfil de Instagram. La youtuber y exconcursante de 'GH Vip' ha enviado a sus seguidores un angustioso mensajes desde el hospital, donde permanece ingresada por un motivo que no ha querido desvelar por el momento. Entre sollozos ha agradecido el apoyo que está recibiendo y ha pedido tiempo para explicar los motivos de este ingreso. ¡Mucho ánimo, Verdeliss!

En dos breves stories publicados en su perfil de Instagram, la exconcursante de 'GH Vip' se ha disculpado ante sus seguidores por no acudir a un evento de su marca de ropa por un problema de salud. Sin embargo, Verdeliss no ha querido aclarar los motivos por los que ha sido ingresada y ha pedido paciencia hasta que pueda aclarar lo que está sucediendo. "Dadme un tiempo a que me sienta capaz de contaros lo que está pasando. Muchas gracias por estar ahí".