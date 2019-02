Mila confiesa el duro momento de su vida en el que conoció a Raúl Prieto: “Yo deambulaba”

Recordando sus inicios en 'Sálvame', la colaboradora se ha deshecho en halagos con su gran amigo y ha asegurado que Raúl fue una especie de 'salvador' que le dio una oportunidad única en una etapa de su vida un poco oscura. "Yo no vivía, deambulaba, intentando evitar los golpes diarios de mi derrota. Él me hizo creer que podía y que sabía. Así que me lo creí y dejé de lamentarme. Cada vez que lo veo, siento que le echo más de menos. Pero también es cierto que disfruto viéndolo feliz. Mi amigo ha sabido salvar su vida privada por encima de todo. Y eso me hace admirarle", ha explicado.