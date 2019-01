Verdeliss muestra una ecografía 5D de su bebé desde el hospital y cuenta nuevos detalles

La espera y reposo en el hospital están resultando especialmente duros para Verdeliss al estar alejada de sus hijos. Con un precioso mensaje acompañando a la imagen de su bebé en 5D, Verdeliss ha compartido el precioso momento con todos sus seguidores de Instagram: "Y...esta es la ecografía 5D que os mencionaba! Increíble como la tecnología puede hacerte enamorar con tal realidad de esos morretes 😍. Por el momento nos conformamos con el “spoiler” pequeñina, no tengas prisa por conocernos🤲🏻 Muchas gracias de corazón a todo el equipo de @centrosanitariotorrejon por organizar un momento tan bonito para toda la familia...los hermanos se sintieron más que nunca unidos a este bebé💚#Ecografía#29semanas #Verdeliss".

La exconcursante de ' GH VIP ' ha explicado que la ecografía tuvo lugar un día antes de su ingreso, pero le ha hecho mucha ilusión compartirla con sus seguidores desde el hospital, donde se encuentra ahora mismo y nos mantiene completamente informados sobre cualquier novedad de su bebé. "Había dos asuntos pendientes que me ilusionaba especialmente cumplir antes de dar luz: una ecografía 5D y una sesión de fotos familiar . Esta pequeñina parecía saberlo y supo aguardar, ambos realizados el día antes de ingresar en el hospital 🤲🏻 Casualidad? Te doy gracias mi niña, vaya regalo nos permitiste recordar de tu embarazo", confesaba Verdeliss en su perfil de Instagram.

Verdeliss también ha reaparecido en sus 'stories' de Instagram para contar cómo va todo en medio de su ingreso: "Agradecemos de corazón todo el interés. Os sentimos como si fueseis familia que se preocupa por el bienestar de esta niña. Hemos tenido una ecografía, morfológicamente está perfecta. Es verdad que el líquido es muy poquito. No he vuelto a tener contracciones. Nosotros seguimos a la espectativa de ver cómo va evolucionando una vez rota la bolsa, controlar de cerca el riesgo o beneficio de permanecer embaraza o de nacer. Por el momento no hay signos de infección, que es súper importante y cada día es un día más".