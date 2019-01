Verdeliss confiesa cómo es su actual relación con El Koala en medio de su ingreso

A través de sus 'stories' de Instagram, la youtuber ha querido aclarar que, durante su ingreso hospitalario, Miriam Saavedra no ha sido la única de sus compañeros que se ha preocupado por su percance, ya que el cantante malagueño también se ha puesto en contacto con ella y le ha mandado mucha fuerza. “Me estáis preguntando muchísimo que qué tal con Koala. Ya me ha escrito y me llamó para darme ánimo”, ha comentado la exconcursante de 'GH VIP'.