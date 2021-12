Ella, por su parte, tampoco ha querido dejar pasar este momento único que ha vivido junto a su 'hermano', a quien ha dedicado unas preciosas palabras en su respectivo perfil. "Víctor y Pablo, Pablo y Víctor… Ayer estos dos seres (de luz, by the way) dieron “EL” concierto… Para ellos era su “fin de gira” y, para mí, ya me valió como Fin de Año. El broche final a un año tan “diferente"… Una explosión auditiva, visual y kinestésica de talento entrando por todos los poros de mi piel, de mis sentidos…Qué maravilla, qué sensibilidad, qué regalo. Cuánto en tan poco tiempo…", escribe mientras agradece al cantante la pedazo de experiencia vivida.