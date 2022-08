Víctor Janeiro, quinto concursante confirmado de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Víctor Janeiro (Cádiz, 1979) es el quinto concursante confirma do de ‘Pesadilla en El Paraíso’, el reality que podrás ver próximamente en Telecinco y en el que sus protagonistas se convertirán en granjeros. Conoceremos al hermano de Jesulín de Ubrique como nunca antes y le veremos enfrentarse tanto a la falta de comodidades como a la convivencia. Ya conocemos a cuatro de los que serán sus compañeros: Pipi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila Ortega y Mónica Hoyos.

El torero ya ha aparecido en varios programas de televisión, aunque será en ‘Pesadilla en El Paraíso’ cuando podremos conocerle mejor que nunca. “Ojú, mamaíta, ¡dónde me he metido!”, nos dice en su vídeo de presentación.

Hace unos meses también participó en el programa de Cuatro ‘Los miedos de…’, en el que se enfrentó a su miedo a la oscuridad. Pasó por momentos verdaderamente difíciles e incluso entró en pánico, pero logró seguir adelante aferrándose a una idea: “Me gustaría superar este miedo porque es algo que llevo a mi espalda toda una vida y estoy viendo que mi hijo está viviendo lo mismo que me ha pasado a mí. No sé de qué forma le puedo ayudar para que no arrastre lo que estoy arrastrando yo de adulto. Yo por mi hijo haría lo imposible”, contó.