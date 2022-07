Cuando Toñi Moreno le pregunta a la pareja por los momentos más duros como familia, Víctor no puede evitar acordarse de su padre Humberto Janiero, fallecido en agosto de 2020 : “Nunca uno está preparado para estas circunstancias. Yo me acuerdo todos los días de él”. Reconoce que se fue en paz, pero “no como hubiese querido porque la familia, si hubiésemos estado juntos hubiese sido mejor, pero estábamos con él, a todo lo que necesitaba”.

Los hijos de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tienen 6 años (Víctor), 3 (Oliver) y 1 (Brenda) y la pareja habla del proceso de fertilización al que se han sometido para tenerlos: “Ha sido muy duro”, confiesa ella, “y más cuando te planteas ser mamá, llegas a la consulta y te dicen que no es posible de forma natural. Ves embarazadas por todos lados y tú lo deseas, es duro. Me alegro de haberlo contado, pero antes prefería mantenerlo en la intimidad”.

“Lo más duro es hacer la transferencia y esa beta espera y que te den un negativo. Luego tienes que volver a intentarlo. Yo he tenido nueve estimulaciones y cinco in vitro para conseguir tres niños. Volvería a hacerlo, me siento muy orgullosa”, añade Trapote, que no duda en hablar abiertamente de este proceso para que se vea como algo natural.