Nuestros granjeros no solo tendrán que superar la gran prueba que es la convivencia, sino que también se enfrentarán a la falta de comodidades: no tienen luz, agua caliente, tecnología… y sus camas seguro que no se parecen en nada a las que tienen en casa. Lara Álvarez ha podido probarlas y su reacción deja muy claro lo mal que lo van a pasar los concursantes.