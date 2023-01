La divertida reacción de Nagore Robles con las ventosidades de Borja: "Madre mía de mi vida"

Hay cosas que no se vieron de la gala de estreno de 'Pesadilla en El Paraíso' y hoy han salido unas imágenes que Borja Estrada no ha dado crédito cuando Nagore Robles ha anunciado que se iban a emitir: sus ventosidades cuando las cámaras no les estaban grabando.

"No me he podido aguantar la risa", ha entonado la presentadora al poner el vídeo en el que Borja no puede evitar soltar sus gases y donde se ve cómo reaccionan sus compañeros y la propia Nagore: "Madre mía de mi vida, no, por favor".