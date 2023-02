El tenso enfrentamiento de María José Galera y Albert Barranco: "¡Eres una persona que va por debajo!"

La exconcursante del programa ha asegurado que cuando ha tenido algo con alguno de sus compañeros se lo ha dicho a la cara. "No sé a qué cara te estás refiriendo porque yo no lo he visto con mis ojos, creo que no recuerdas las cosas" , ha reaccionado Albert Barranco y ella le ha recalcado que le contó todas las cosas a Tania al entrar a la granja: "Te regañaron".

"¿Qué tiene que ver para que estés enfadada conmigo? No te influye lo que yo le haya contado a Tania", ha dicho Albert ante esto y asegura que no contó nada importante: "No eres sincera, te lo digo de corazón, no quiero faltarte el respeto". Ella le asegura que ha trabajado él mismo ha trabajado más que Tania en todo el concurso y él contesta enfadado: "Y más que tú también, te está preguntado Sandra qué problema tienes ahora. No es normal que pidas respeto cuando tú no tienes respeto".