Belén Ro tiene favorito para ganar 'Pesadilla en el Paraíso'

No sabemos si tardaremos mucho tiempo en volver a ver a Belén Ro en pantalla, pero la próxima edición de 'Supervivientes', que está a punto de comenzar, podría ser una oportunidad para la periodista. Ella ha preferido no hablar sobre si colaborará o no en el programa, pero sí que ha confirmado que no irá a Honduras. En general, descarta participar en algún reality porque se define "especialita para la convivencia".