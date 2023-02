Mar López se abre como nunca al hablar de la relación con su padre: "No quería ir a verle, era como ir la consulta del médico"

"Con mi padre desde pequeña he tenido una mínima relación, no era nula, pero si teníamos poca relación", explica ella. Y da más detalles de cómo no ha tenido mucho contacto con su padre: "Yo he vivido con mi madre, íbamos domingo si y domingo no, suena mal decirlo, pero era como ir a la consulta del médico, yo no quería ir. Iba para ver a mis hermanos y a mi abuela".