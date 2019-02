El “agobio” de Carme Chaparro cuando arranca el programa que muchas madres comprenderán

Pasar de presentar un informativo a tres horas diarias de directo te cambia la vida, sobre todo en los comienzos. Y si no, que se lo digan a la presentadora de 'Cuatro al día'. Aprovechamos un momento de relax dentro de todo el ajetreo que Carme vive en las últimas semanas, para charlar de ello con la presentadora, y también de la extraña infección de oído que sufrió recientemente. "Me tuvieron que abrir y no he pasado más dolor en mi vida".