Santiago Lara recuerda emocionado que a la propuesta del futbolista él respondió tajante: "Yo le dije que no pensaba llamarle papá porque para mí el único padre que yo tenía era el hombre que me había criado ". Santiago explica que en ese mismo instante su abogado le fulminó con la mirada por la frase que acababa de pronunciar, una frase a la que Maradona contestó con una sonrisa y diciéndole que estaba seguro de que con el tiempo acabaría llamándole padre .

Santiago asegura que Diego Armando Maradona le ofreció dinero pero que él contestó decidido: "Le dije que yo no quería que me diera una gran cantidad de dinero, que como mucho me diese lo suficiente para que durante ese año yo pudiera hacer algo con mi vida, nada más, yo no me sentía bien aceptando dinero que no hubiera ganado con mi esfuerzo, con mi trabajo".