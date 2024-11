Pocos meses más tarde, ambos anunciaban el fin de su relación. Según Adelina, contó a través de un video en sus redes sociales, había conocido “otras facetas de él” que no le han gustado. Y ha señalado que “Nos hemos querido, pero no nos hemos conocido como deberíamos”. Por lo que parece que su relación no terminó en buenos términos.