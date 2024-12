22:46 H No podía ser feliz

En plató, Maica observa las reacciones de sus compañeros dentro de la casa al descubrir que ella era la expulsada.

Marta, Adara y Miguel defienden a Maica, pero también aprovechan la oportunidad para señalar algunas de las partes de su concurso que, según su opinión, no fueron tan positivas.

Maica se defiende con firmeza: "Yo he sido yo todo el tiempo, pero cuando volví de Italia me hicieron la vida imposible. Y por eso, por mucho que lo intentase, no podía ser feliz".