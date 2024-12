Maica se ha despedido de la casa de 'Gran Hermano' en calidad de exconcursante y no ha podido ser más directa y tajante con sus palabras. En primer lugar, le mandaba un mensaje a Óscar a mitad del programa que generaba una reacción total de enfado y de no entender nada en el vasco. Pero al final del programa, Maica, sin pelos en la lengua, se dirigía desde el plató a cada uno de los concursantes y se despachaba a gusto.

Los zascas de Maica no acababan aquí: el siguiente iba a ser a Óscar. "Le tengo que dar las gracias a Ruvens porque gracias a él has demostrado tu verdadera cara. Al principio eras un ángel y has terminado siendo... dejémoslo ahí. Has cambiado tu cara y se ha demostrado que realmente eres así", aseveraba rotundamente Maica.